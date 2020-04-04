В Германии помощь от государства в связи с карантином получили даже проститутки

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4 апреля 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Берлинская журналистка Анна Розэ, фото соцсети

Берлинская журналистка Анна Розэ опубликовала несколько историй жителей столицы Германии, которые оперативно получили помощь от властей после введения карантина.

Берлин в эти дни не пуст. Он необычен. Солнце будто светит зря. Перед кафе и ресторанами не стоят стулья, перед маленькими лавочками не вывешены платья. Ветер не сбивает рекламные щиты. Люди, которые открывали двери этих магазинов, кафе и офисов, сидят дома. Часто в отчаянье, в безвыходном положении, со страшными мыслями о том, как жить после эпидемии. Откуда брать силы, средства для восстановления бизнеса. Да просто для каждодневного похода за продуктами, платы за аренду, газ, свет, телефон.

В Германии более трех миллионов таких граждан. В столице насчитывается 200 тысяч «свободных предпринимателей».

23 марта правительство ФРГ приняло программу экономической помощи. В нее входят 50 млрд евро для фрилансеров, индивидуальных предпринимателей и мелких предприятий. Берлин совместно со средствами из госбюджета выделил 1,4 млрд евро «срочной помощи».

По данным Инвестиционного банка Берлин (IBB) до 1 апреля были обработаны 100 тысяч заявлений. Люди просто подавали их в режиме онлайн. Надо было заполнить формуляр своими данными, ответив на вопросы, почему необходима помощь. Главное условие: закрытие своего бизнеса поставило под угрозу «поддержание собственной жизни» и «экономические основы деятельности по зарабатыванию средств существования».

Деньги поступали на счет каждому человеку на следующий день, сразу же после электронной обработки заявлений.

За три дня малым предпринимателям с количеством сотрудников менее десяти на три месяца (до 30 июня) было выплачено от 5 до 15 тысяч евро. Потом деньги в банке иссякли. С 1 до 6 апреля заявления не будут обрабатываться, проинформировало управление экономики берлинского сената. Из госбюджета обещано еще 2 млрд евро. Потом выплата начнется опять.

Кто уже получил помощь? Вот истории простых жителей Берлина.

Мартин Кальтенмайер, 52 владелец «Томски бар» в районе Пренцлауэр берг: «Я подал заявление на срочную помощь во вторник, 31 марта, а в среду, 1 апреля 9 тысяч евро уже были на моем счету. Кроме того я получил деньги из госбюджета. Классно! Без бюрократии! Так я могу продержаться два месяца. Наши посетители также перечислили с помощью «crowding» 6 тысяч евро. Обычно бар приносит хороший доход, несмотря на многие издержки: аренда, налоги и зарплаты. Сейчас ситуация немного дурацкая, поскольку мы не можем предлагать еду вразнос, как рестораны. Но благодаря государству «Томски бар», надеюсь, выживет».

Сильвия Бекман, 56, свободный фитнес-тренер: «Я очень рада и благодарна, что со срочной помощью все так несложно и быстро получилось. Я уже в прошлое воскресенье встала в очередь онлайн, так как думала, что сейчас будет большой наплыв. Однако передо мной все же уже были 130 тысяч человек в очереди! Я могла в сети видеть ее продвижение. Не прошло и двух дней – и я получила деньги прямо на мой счет. Большая похвала Инвестиционному банку! Я работаю как тренер по фитнесу и терапевт по движению в различных фитнес-клубах и домах по уходу за больными. Я получаю около 2 300 евро без вычета налогов в месяц. У меня есть небольшой резерв. Так что 5 тысяч евро помощи помогут мне прожить три месяца без работы».

Лариса Ф., 56 лет, гражданка России, родом из Петербурга: «У меня статус ПМЖ с разрешением на работу и ведение собственного бизнеса, я замужем за немцем, владелица небольшой художественной галереи в районе Шарлоттенбург. После введения мер по ограничению мне пришлось закрыть галерею, отменить все мероприятия. Муж также работает в галерее. Оба мы подали заявления на срочную помощь. Каждый получил на счет 10 тысяч евро. Спасибо Германии, здесь я не пропаду!»

Филипп Шюнеманн, 50, владелец магазина «Мастерская игрушек дядюшки Филиппа» в районе Пренцлауэр Берг: «Торговля в интернете идет не так удачно. Конечно, оборот в разы сократился. Я не особенно беспокоюсь обо мне, у меня хорошие семейные связи. А тут еще у нас счастье: помощь государства! За 23 года моей самостоятельной деятельности оно меня еще ни разу не поддерживало. Как только я получу срочную помощь, я оплачу самые неотложные счета. Я не очень беспокоюсь о нас, немцах. Больше всего меня заботит ситуация в лагерях беженцев и в Сирии, где даже нет проточной воды. Я хотел бы, чтобы мир выучился на этом кризисе и чтобы не все продолжалось автоматически, как до этого».

Ира Гёбель, 42, музыкант и преподаватель фортепьяно: «Все мои концерты до конца мая будут отменены. Запись на студии тоже. Из-за закрытия школ прекратились и уроки пианино. В настоящее время мне еще платят некоторые ученики, я этому очень рада, но никто не знает, когда школы откроются и уроки начнутся снова. Уроки онлайн ужасно трудно давать. Поэтому я рада, что политики уделили моей профессиональной группе внимание. 5 тысяч евро – это небольшая сумма, однако на первое время они очень помогут. Я отношусь к низшему среднему классу, поэтому я очень благодарна за то, как дико быстро и без всякой бюрократии мое заявление на срочную помощь было обработано».

Сандра Шальдовски, 48 лет, тренер по коммуникации и общению: «Я предлагаю семинары по риторике и конфликтному менеджменту. Почти вся работа сейчас пропала. Обычно я получаю 2500 за вычетом налогов в месяц. В апреле у меня не будет вообще никакого заработка. Когда я в прошлую пятницу подала заявление на срочную помощь, я была номер 38 347 в очереди. В субботу вечером мне уже пришло подтверждение по электронной почте. Однако я его не увидела. В понедельник днем я снова встала в очередь, а во вторник 5 тысяч евро было на моем счету! Я смогу оплатить пока мои бизнес-издержки на три месяца. В остальном мне поможет мой партнер».

Алекса Мюллер, работница борделя, 33 года: «Из-за запрета посещения «гостей» вынуждена прервать свою деятельность. В интернете у меня ничего не получается. Мне нужно чувствовать клиента, нужен телесный контакт. Так что 5 тысяч евро от государства на первое время как нельзя кстати».

Одно маленькое «но» остается: если по истечении налогового года финансовое ведомство установит, что доходы все же были и помощь не понадобилась, всем получившим придется возвратить ее частично или полностью. Не исключен позднее также годовой подоходный налог.