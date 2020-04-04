Какова стоимость лечения от коронавируса в США . Лучше быть здоровым

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4 апреля 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

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Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Для большинства американцев лучший способ сэкономить на медицинских расходах - это оставаться здоровыми, отмечают эксперты.

Так, жители США, госпитализированные с коронавирусной инфекцией, могут заплатить от 42 тысяч долларов до 74 тысяч долларов в том случае, если у них нет медицинской страховки, приводит такие данные независимая некоммерческая организация FAIR Health.

Застрахованным американцам, вероятно, придется раскошелиться на некоторую часть счета (в среднем от 21 936 до 38 755 долларов) в зависимости от условий распределения расходов, которые указаны в их страховке.

Жители США могут воспользоваться услугами телемедицины, которая им обойдется в среднем в 43 доллара (у кого есть страховка).