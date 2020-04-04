В чернобыльской зоне отчуждения горит лес

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4 апреля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

На территории чернобыльской зоны отчуждения произошел масштабный пожар, горит лес. Ликвидация возгорания серьезно осложняется тем, что на некоторых участках горения повышен радиационный фон.

«4 апреля в 13:22 в ГосЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га», - сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

На тушение пожара отправлено более 90 человек и 18 единиц спецтехники, а также 40 человек и 8 машин от ГосЧС. Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечена авиация.