Южная Корея во время карантина, которого нет

Аргументы Недели → В мире

4 апреля 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Пока россияне сидят в изоляции, в Южной Корее карантина нет. Как нет голодающих и недовольных, потому что помощь корейцы получают не только друг от друга, но и от государства. И помощь не на словах и не в кредит, как сами знаете где, а на деле.

А еще там всеми способами заботятся о гражданах. Заботятся так, что население по-настоящему гордится своей страной. О том, как обстоят дела в Корее и почему они так хотят забрать своих граждан из России на родину специально для «АН» рассказала жительница Сеула Мин Кёнха.

– Кёнха, когда вирус только пришел в Южную Корею, люди были в панике. Поменялось ли что-то с тех пор?

– Да, в самом начале мы были очень напуганы, но сейчас у нас есть приложение с картой коронавируса и нам на смартфоны постоянно приходят сообщения о том, где и сколько часов назад появился новый зараженный. Мы проверяем локацию заболевших и больше не волнуемся, когда выходим из дома, зная, куда идти следует, а куда нет. Приложение, кстати, создали корейские школьники и студенты. Оно помогает контролировать вирус.

– Насколько я знаю, корейцы сознательны сами по себе. Все ходят в масках, соблюдают правила…

– Все так и есть. Если мы посещаем в ресторан, то садимся как минимум в двух метрах друг от друга. 98% людей ходят в масках, повсюду проводят дезинфекцию, даже в лифтах висят гели для рук. Еще у нас берут анализы прямо в машинах. Если ты встречаешься с доктором, у вас обоих и у окружающих больше возможности заразиться. Сделать тест в машине – быстро и очень легко. Кстати, у нас очень хорошая техника. В день наша страна производит по 20 тысяч коронатестов и у них самый верный процент в мире. Даже американцы просят Южную Корею отправить тесты им, недавно даже присылали с этой целью самолет.

– Получают ли корейцы поддержку от государства?

– О, конечно! У нас бесплатное лечение зараженных и тех, у кого подозревают коронавирус. Пройти тест, кстати, могут все, это стоит $150, но, если у вас есть симптом вируса или тест показал положительный результат – деньги возвращают. Так же уменьшены налоги. Для всех жителей Сеула государство выделяет от $300 до $500. Мы очень благодарны за это. К слову, мы помогаем друг другу и сами. Многие владельцы зданий сдают их бесплатно в аренду. Производители еды и напитков отправляют бедным людям бесплатно свою продукцию. Например, много продовольствия посылают в Тэгу. Там очень много заболевших, и мы все стараемся поддержать их как можем. Мы ведь один народ, как может быть иначе.

– В России очень многих сократили, некоторым задерживают или не платят зарплату. Как с этим обстоят дела у вас?

– Некоторых у нас тоже уволили, кто-то находится дома и не получает зарплату, но подавляющее большинство работает нормально. В компаниях раздают маски работникам. И несмотря на то, что все границы закрыты, даже товары в магазины идут нормально, разве что с небольшой задержкой.

– Кстати о закрытых границах: многие корейцы остались в других странах, например, в России. Как они чувствуют себя в изоляции за пределами дома?

– У меня есть знакомые, которые не могут вылететь из России в Корею. Все они хотят вернуться на родину. Мало того, что у нас все бесплатно и для нас все-таки лучше лечиться дома, некоторые сталкиваются с агрессий только из-за того, что они не европейцы. Им говорят плохие слова и даже бьют. Не только корейцев, но и всех азиатов, знаете. Их обвиняют в распространении вируса. Многим очень страшно оставаться в России, и они так мечтают вернуться! К тому же те, у кого есть бизнес в вашей стране – разоряются и не получают совсем никакой поддержки государства… Мы очень надеемся на то, что ситуация наладится. Во всем мире.