В США разразился скандал, связанный с распределением аппаратов ИВЛ в период пандемии

Аргументы Недели → В мире 13+

4 апреля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Штат Нью-Йорк стал эпицентром эпидемии коронавируса в США, на него приходится треть всех заражений (102 тысячи) и смертей (около 3 тысяч) в стране.

57 тысяч больных приходится на город Нью-Йорк. В минувший четверг зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер выступил в Белом Доме в качестве члена команды по борьбе с коронавирусом. Выступление обернулось скандалом. Кушнер заочно сцепился с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо по поводу нехватки медицинских ресурсов, в том числе аппаратов ИВЛ.





Губернатор Куомо, брифинги которого в прямом эфире транслируют все телеканалы, еще две недели назад заявлял, что аппаратов ИВЛ не хватит, когда в Нью-Йорке наступит пик госпитализаций. Куомо сказал, что аппаратов ИВЛ понадобится 30 тысяч, и просил помощи у федерального правительства. Глава Национального института инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи с оценками губернатора согласился. Стоит отметить, что по некоторым имеющимся данным, в Стратегическом Национальном Запасе США находится порядка 8 тысяч аппаратов ИВЛ.





В ответ на обращение Куомо Дональд Трамп сделал собственное заявление.



«Есть ощущение, что многие из этих цифр, которые называются в некоторых регионах, на самом деле завышены. Я не верю, что вам надо 40 тысяч или 30 тысяч аппаратов ИВЛ», - предположил президент США в эфире Fox News. В продолжение своего спича Трамп обвинил власти Нью-Йорка и других штатов в том, что те не предпринимают больше усилий для приобретения аппаратов ИВЛ самостоятельно.





Новый член команды Белого Дома по борьбе с коронавирусом Джаред Кушнер несколько дней назад на брифинге в Белом Доме заявил следующее: «У меня есть все данные по реанимационным палатам и их оснащению. Я составляю свои собственные прогнозы, и я стал намного умнее в этом вопросе. Нью-Йорку не нужны все эти аппараты ИВЛ. Люди, которые делают запросы на разные аппараты и ресурсы, многие из них делают это исходя из своих собственных оценок, которые не являются реалистичными. Идея о федеральном запасе заключается в том, что это должен быть наш запас, это не должен быть запас штата, который они могут использовать».





На следующий день, когда журналисты предложили Дональду Трампу прокомментировать слова Кушнера, президент сказал, что федеральный запас «мы используем для федерального правительства, у нас очень большое федеральное правительство» и обрушился на задавшего вопрос корреспондента, заявив, что тому «должно быть стыдно за себя».

Затем Трамп раскритиковал Нью-Йорк за то, что штат заранее не подготовился к пандемии и не закупил оборудование. На вопрос, может ли он заверить Нью-Йорк в том, что штат получит необходимые аппараты ИВЛ, президент США ответил: «Нет. Они должны были иметь больше аппаратов ИВЛ».





В пятницу вечером Администрация Трампа незаметно изменила описание Стратегического Национального Запаса на соответствующем правительственном сайте. Теперь Стратегический Национальный Запас поменял свою функцию. В описании говорится: «Роль Стратегического Национального Запаса состоит в том, чтобы дополнять запасы на уровне штатов и местном уровне во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения».





Не исключено, что таким образом Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер надеются приберечь федеральный запас для штатов, в которых будет решаться судьба выборов президента (например, неопределившиеся Флорида, Пенсильвания, Мичиган), и не хотят растрачивать его на глубоко демократический Нью-Йорк, где и губернатор, и мэр города Нью-Йорка демократы.