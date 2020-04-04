В Турции запретили выход на улицу пожилым и молодежи

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4 апреля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Анадолу

Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Турецкие власти ввели запрет на выход на улицу двум возрастным категориям. Ограничения коснулись лица в возрасте старше 65 и моложе 20 лет. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Официальная Анкара ввела запрет из-за коронавируса. Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал новый пакет профилактических мер. Он был обнародован накануне.

«В 30 крупных городах страны и в провинции Зонгулдаг был введен запрет на выход на улицу жителям, родившимся после 1 января 2020 года», — сообщило агентство Анадолу.

Ранее в Турции запретили выходить на улицу людям, старше 65 лет.

В самой Турции ситуация по коронавирусу находится под контролем. Там COVID-19 диагностирован у 20 921 человека. Умерли 425 человек.