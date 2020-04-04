В Пенсильвании от заражения коронавирусом погибло много врачей и медсестёр

Аргументы Недели → В мире 13+

4 апреля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В американском штате Пенсильвания, соседствующем с Нью-Йорком, список погибших от заражения коронавирусом врачей и медсестер пополняется практически ежедневно. Сводки же по больным можно найти на специально созданной странице в интернете.

Сложные критические обстоятельства очень быстро меняют людей. Маски для американцев стали необходимым атрибутом уличной экипировки, как зонт или плащ во время дождя. Больницы Пенсильвании переполнены заразившимися детьми. Среди врачей нарушена сложившаяся десятилетиями в Америке субординация. COVID-19 позитивные пациенты распределяются по больницам по степени их загруженности путем устных договоренностей между контролирующими на своих местах ситуацию медиками. Закрываются детские отделения, а на их местах разворачиваются дополнительные отделения взрослой интенсивной терапии.

Врач из Пенсильвании Майк Мирер рассказал о сложившейся в штате критической ситуации и привел пример коронавирусного коллапса.

«Мой хороший товарищ невропатолог из Ленинграда был дома, когда к его соседу приехала скорая. Сосед — молодой человек, 32 года, кашель, температура, COVID-тест позитивный. Они осмотрели парня и сказали — болей дома, госпитализация не нужна. Скорая уехала, а через 15 минут у парня остановилось сердце», - сообщил Мирер. По словам медика, врач, пытавшийся спасти своего соседа после отъезда скорой, впоследствии получил позитивный COVID-тест, который позже подтвердился у его жены и тещи.

В настоящее время военные США во многих штатах в спешном порядке возводят временные госпитали для борьбы с коронавирусом. Пенсильвания попала в перечень штатов где, по словам Трампа, в ближайшее время будут созданы дополнительные альтернативные места для оказания помощи заразившимся COVID-19.