Хорошая система здравоохранения позволила Германии стать успешной в борьбе с коронавирусом

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4 апреля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Германия занимает четвертое место в мире среди стран-лидеров по количеству заболевших коронавирусом. При этом смертность в этой стране гораздо ниже, чем в других европейских странах. Грамотная работа системы здравоохранения Германии стала секретом успеха страны в борьбе с распространением опасной инфекции.

Первый случай коронавируса в Германии был зарегистрирован в конце января, но первый тест на COVID-19, разработанный Институтом вирусологии при берлинской больнице Шарите, появился уже в середине января. Его разработкой руководил директор института доктор Кристиан Дростен, который в 2003-м разрабатывал тест на SARS. Дростен одним из первых в мире отметил, что новый коронавирус по своей структуре необычайно похож на SARS.

«Институт имени Роберта Коха рекомендовал начать массовое тестирование на самой ранней стадии, чтобы выявить случаи заражения как можно раньше и замедлить распространение, - отмечает представительница института Марьеке Деген. По ее словам, в Германии достаточно лабораторий для проведения такого тестирования.

По подсчетам разработчика теста Кристиана Дростена, Германия способна проводить около 500 тысяч тестирований в неделю. Для сравнения - в Испании на прошлой неделе было проведено около 140 тысяч тестов, в Италии - 200 тысяч.

Именно массовое тестирование, по словам Марьеке Деган, позволяет выявлять бессимптомных инфицированных и больных с легким течением, чтобы сразу же изолировать их. В противном случае цепочка заражений продолжалась бы дальше. Правительство Германии постановило, что при наличии симптомов и возможного контакта с зараженным, анализ для пациента будет бесплатным.

Еще один фактор — оснащенность больниц. По данным исследования, проведенного научным журналом Intensive Care Medicine, Германия — лидер в Европе по числу реанимационных коек на 100 тысяч населения, здесь этот показатель — 29,2. Во Франции 11,6 коек на 100 тысяч населения, в Италии — 12,5, в Испании — 9,7.

Германия лучше других стран оснащена аппаратами ИВЛ - их в стране около 25 тысяч. Еще 10 тысяч в ближайшее время по госзаказу должна произвести немецкая компания Draegerwerk.