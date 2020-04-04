«Фараоны держат оборону» Коронавирусная ситуация в Египте

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4 апреля 2020, 00:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Буквально недавно Минздрав Египта сообщил об увеличении численности заболевших коронавирусом до 985 человек на территории страны. За сутки добавилось до 120 заболевших, а это уже для многих аналитиков специальный «звоночек».

Пандемия стремительно приближается и к Северной Африке. Пока что в основном все заболевшие – это люди, приехавшие из других стран, либо же те, кто контактировали с заражёнными. Все они находятся в специальных изоляторах под строгим наблюдением докторов.

9 человек уже скончались, и в основном это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. В Египте уже с 25 марта введён комендантский час. Улицы патрулируются военными, полицейскими и медиками. Это было сделано для уменьшения риска заболеваний по всему государству. До 15 апреля Египет блокировал всякие сообщения с другими странами. По мнению обозревателей, в Египте ещё не всё так плохо. Центральная часть страны может сдержать инфекцию, так как уровень технологий там не отстаёт от европейских. А вот в глубине державы может произойти настоящая трагедия. Ведь для тех же бедуинских племён этот вирус может стать фатальным. В пустынных зонах нет ни современных технологий, ни достойного уровня здравоохранения.