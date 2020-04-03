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В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса нового типа по воздуху

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса нового типа по воздуху
респираторы, антисептик, pixabay.com
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в рамках брифинга в Женеве оценил возможность передачи коронавируса по воздуху.
 
В ВОЗ подчеркнули, что вероятность передачи COVID-19 по воздуху и от бессимптомных носителей есть, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с признаками болезни.
 
Майкл Райан отметил, что ученые из Сингапура ранее провели исследование и сделали вывод, что около 6% заражений происходит от людей без симптомов, однако двигателем эпидемии являются именно пациенты с температурой, кашлем и чиханием.
ЕТ
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