В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса нового типа по воздуху

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в рамках брифинга в Женеве оценил возможность передачи коронавируса по воздуху.

В ВОЗ подчеркнули, что вероятность передачи COVID-19 по воздуху и от бессимптомных носителей есть, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с признаками болезни.