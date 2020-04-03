Ещё одна трещина в команде Зеленского. Свои грызут своих

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3 апреля 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Гео Лерос поймал главу администрации президента Украины Андрея Ермака на подготовке документа о легитимности некоторых областей Луганской и Донецкой областей.



Признание субъектности ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) фактически уравнивают их с другими регионами Украины. Гео Лерос как внештатный советник президента возмутился и обнародовал запись разговора Андрея Ермака со своим братом, которые обсуждали кадровые назначения. Пытаясь предупредить Зеленского о неосмотрительном подписании такого вот ОРДЛО, Лерос был освобожден от должности советника.



Глава президентского офиса заявил, что записи смонтированы, он инициировал расследование СБУ и Главного бюро расследований. Однако при любом исходе позиции Ермака ослаблены, переговорщики теперь не уверены, можно ли с ним договариваться. А в команде Зеленского пошла трещина. Победители хотят делить должности, активы, влияние. Значит, недолго осталось им руководить страной.



