В Турции монополия на добро принадлежит Эрдогану. В разных смыслах

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3 апреля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Kremlin Pool

Президент Турции Реджеп Эрдоган запретил муниципалитетам и оппозиционным организациям проводить благотворительные акции в пользу заболевших коронавирусом или в помощь социально-уязвимы слоям населения. Это прерогатива государства, считает турецкий лидер.



Запрет обусловлен тем, что Эрдоган опасается роста популярности муниципалитетов, власть которых принадлежит сторонникам оппозиции. Особенно в столицах - Стамбуле и Анкаре. Гуманитарная помощь вызывает симпатию населения, а появление параллельного государства Эрдоган допустить не может. Поэтому он сам возглавил благотворительные процессы, пожертвовав на борьбу с коронавирусом семь своих зарплат. Но оппозиционеры сетуют, что это меньше 100 тыс. долларов. Раздаются также голоса о том, чтобы Эрдоган раз и навсегда отказался от своего личного самолёта. Упрекают верховную власть и в том, что она могла бы взять кредиты у МВФ, нежели собирать деньги при помощи смс.



У Эрдогана хорошее политическое чутьё, и он понимает, что вместе с коронавирусом, недовольством населения и ростом популярности оппозиции в стране может произойти государственный переворот. Правда, у Эрдогана уже есть опыт его подавления, как в ситуации с Фетхуллахом Гюленом, но обжёгшись на молоке, начинаешь дуть на воду.



Между тем в стране уже заразились коронавирусом 16 тыс. человек, 200 из которых умерло. Инфекция проникла во все провинции. Но в Турции не объявлен карантин, а действует режим добровольной самоизоляции.



