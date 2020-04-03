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ООН не исключает масштабный голод на планете

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

ООН не исключает масштабный голод на планете
pixabay.com

В ООН опасаются, что после окончания пандемии коронавируса над миром может нависнуть новая угроза. Всемирная продовольственная программа (WFP) прогнозирует масштабный голод на Земле. 

Как рассказала Беттин Люшер, стоящая во главе находящегося в Берлине отделения Всемирной продовольственной программы ООН, сейчас помощь оказывается 87 миллионам человек в более чем 80 странах. Это делать непросто, поскольку там постоянно происходят конфликты, климатические изменения, стихийные бедствия, а теперь к ним примкнул еще и коронавирус. 

"Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы как крупнейшая в мире гуманитарная организация не находились еще никогда", - отметила Люшер в интервью агентству Evangelischer Pressedienst (EPD). Представитель WFP ожидает только ухудшения продовольственной ситуации на планете. Люшер прогнозирует, что голод может стать реальной проблемой для миллионов людей.

 

НС

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