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Дрогба высказался об идее тестировать вакцины от коронавируса на африканцах

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дрогба высказался об идее тестировать вакцины от коронавируса на африканцах
фото соцсети

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба осудил высказывания французских врачей, которые предложили испытывать вакцину от COVID-19 в Африке. С Таким предложением выступили профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт.

Как отметил Дрогба в твиттере, Африка не является лабораторией, а африканцы - не морские свинки. Он считает такие высказывания французов унизительными и расистскими.  "Лидеры африканских стран должны защищать свой народ от таких ужасных заговоров", отметил Дидье.

В прямом эфире французского телеканала известный профессор Жан-Поль Мира и директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохт рассуждали о пандемии COVID-19 методах борьбы с коронавирусом. В ходе дискуссии ученые пришли к тому, что CoViD-19 может поддаться лечению с помощью вакцины от туберкулеза.  Проверить это они порекомендоваали на жителях Африки. 

Заявление ученых уже раскритиковали камерунский футболист Самюэль Это`О и сенегалец Демба Ба.

НС

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