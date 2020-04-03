Коронавирусная ситуация в Болгарии

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3 апреля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пандемия COVID-19 по-прежнему продолжает своё шествие по Европе. В Болгарии пока ещё не всё так печально, но всё же ситуация непростая. Власти готовятся к любому исходу. На данный момент там находится 477 человек, заражённых коронавирусом. Примерно 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ из-за невозможности контролировать собственное дыхание. Количество умерших увеличилось до 12 человек.

В основном – это пожилые люди. Напомним, что для пожилых возникшая инфекция считается самой опасной. Ещё заболевание безжалостно по отношению к тем, у кого слабый иммунитет или имеются параллельные недуги.

Недавно пошли новости о случаях заражений в болгарском парламенте. У двух депутатов обнаружили коронавирусную инфекцию. Жена одного из политических деятелей также заражена. Но правительство пока не решается объявить полный карантин в парламенте. Что до самих болгар, то они всеми силами надеются на скорейшую победу над заболеванием. Некоторые местные жители уверены, что вирус – это биооружие неизвестных сил. Остальные продолжают утверждать о природном происхождении инфекции, появившейся в Китае. Но всё же общая ситуация в Болгарии не такая печальная, как в Испании и в Италии, где уже умерло более 10000 человек.