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Правительство Австрии выделит 38 млрд евро компаниям, пострадавшим из-за коронавируса

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Правительство Австрии выделит 38 млрд евро компаниям, пострадавшим из-за коронавируса
флаг Австрии, pixabay.com
Правительство Австрии приняло решение выделить 38 миллиардов евро в качестве помощи компаниям и работникам, которые пострадали из-за кризиса, связанного со вспышкой коронавируса нового типа.
 
По словам канцлера Себастьяна Курца, в настоящий момент абсолютно "здоровые" предприятия находятся на грани развала, а люди теряют работу. Федеральное правительство предоставит 38 миллиардов евро на денежные пособия организациям и гражданам, чтобы сгладить сложившуюся ситуацию и гарантировать, что Австрия сможет пройти через этот кризис.
 
Курц подчеркнул, что власти страны намерены "бороться за каждое рабочее место".
ЕТ

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