Правительство Австрии выделит 38 млрд евро компаниям, пострадавшим из-за коронавируса

Правительство Австрии приняло решение выделить 38 миллиардов евро в качестве помощи компаниям и работникам, которые пострадали из-за кризиса, связанного со вспышкой коронавируса нового типа.

По словам канцлера Себастьяна Курца, в настоящий момент абсолютно "здоровые" предприятия находятся на грани развала, а люди теряют работу. Федеральное правительство предоставит 38 миллиардов евро на денежные пособия организациям и гражданам, чтобы сгладить сложившуюся ситуацию и гарантировать, что Австрия сможет пройти через этот кризис.