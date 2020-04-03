Китай не выдержал такой наглости. Дипломатия заговорила с США во весь голос

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3 апреля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

США понесли больший урон от коронавируса, чем Китай, потому что Поднебесная намеренно скрывала от мира реальное количество жертв и масштаб трагедии. Такой вывод содержится в секретном докладе спецслужб США Белому дому.



Госдепартамент США также поддержал выводы американской разведки, возлагая на Китай фактически дезинформирование мира об опасности коронавируса. В результате Америка, не говоря уже о других странах, ударила лицом в грязь со своей хвалёной системой здравоохранения и уровнем развития медицины.



В ответ представитель китайского МИДа заявил, что КНР изначально придерживалась открытой политики и честно информировал международное сообщество и ВОЗ о течении и опасности пандемии коронавируса, не заметили этого только политиканы, которые хотят использовать проблемы своей страны в антикитайской истерии.



Не боясь испортить отношения с США, молодые китайские дипломаты впервые с 1949 года готовы к пересмотру отношений с Америкой. Их тон теперь не сдержанно-уважительный, а наполненный боевым духом. Это благоприятно воспринимается народом и элитой КНР, но зарождает в обществе националистические настроения.



Однако международные эксперты считают, что обострение американо-китайской риторики связано с выборами США, которые Трамп хочет выиграть во что бы то ни стало. После них отношения между США и КНР войдут в привычное русло.



