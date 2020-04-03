Миру угрожает новая ядерная гонка вооружения. Россия и США незаметно вновь стали врагами

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3 апреля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Японская газета «Майнити симбун» опубликовала статью, в которой описывается ядерная стратегия США и России. Согласно материала, государства создают новое ядерное вооружение, что подвергает весь мир большой опасности.



Америка создаёт военные группировки в Атлантическом и Тихом океанах для сдерживания России. Подводные лодки США оснащаются новыми боеголовками. Американцы также начали создавать системы, ориентированные на использование оружия малой мощности. Особое внимание Штатов привлекает европейский театр военных действия.



Наращивание ядерного потенциала японцы заметили и в России, где сейчас реализуется порядка 20 ядерных программ. Большое внимание российские специалисты уделяют созданию гиперзвукового оружия, ядерных крылатых ракет. Их можно использовать даже в местах расположения американских систем ПРО.



Для планетарной безопасности вновь требуется подписание соглашения между Москвой и Вашингтоном. Однако Белый дом за последние годы постарался, наоборот, аннулировать ранее принятые соглашения и договоры по нераспространению ракет средней и меньшей дальности. Это может привести к дисбалансу вооружённых сил в мире, и, как следствие, к войне.



