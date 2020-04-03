МИД РФ не может помочь оставшимся за рубежом россиянам

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3 апреля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Тысячи россиян остались в других странах, не имея возможности вернуться домой. В Индии в настоящее время находятся более 4 тысяч российских граждан. Режим изоляции в этой стране продлится до 14 апреля.

24 марта в Индии был объявлен карантин. По сообщению российских туристов, в штате Гоа начались серьезные проблемы с доставкой продуктов. Представители российского консульства составили списки для «эвакуации», а также попросили заполнить анкету, чтобы предоставлять продовольствие, но помощи наши соотечественники так и не получили.

«Никто даже не звонит и ничем не помогает вообще. Я летаю через Дели, мать-одиночка, поэтому рассчитывала максимум на 22 тыс. за билет. Обычный билет Дели — Москва стоит 12 тыс. В данный момент билеты стоят 60–80 тыс., у меня нет возможности потратить такие деньги», — рассказала россиянка Мария Сонина.

Петр Авраменко сообщает из Саудовской Аравии, что официальные представительства России занимаются лишь формальным составлением списков тех, кто не может вернуться на родину.

«Самое печальное, что Саудовская Аравия не фигурирует в официальных планах МИДа на эвакуацию. Посольство никак не мониторит положение граждан, а на все вопросы ответ — ждите», - рассказал россиянин.

«Количество людей, которые звонят, в сотни, а иногда и в тысячи раз превышает количество сотрудников загранучреждений. Учитывая Всемирный транспортный коллапс, сотни тысяч россиян стали обращаться в посольства и консульства. Обработать такое количество обращений невозможно, ведь дипломаты в первую очередь заняты практической работой: списки, документы на пролет самолетов, оформление документов, организация транспортного сообщения из удаленных регионов и так далее», - пояснили в МИД РФ.

На вопрос журналистов о том, почему оказавшимся в сложной ситуации людям не предоставляется необходимая информация, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила:

«Это вас [журналистов] не касается. Это касается людей, которым мы помогаем, это наша с ними история».

Ситуация усложняется тем, что государство утверждает меры, препятствующие возможности возвращения российских граждан в страну. Ранее Минтранс ограничил количество пассажиров, которые могут принять российские аэропорты. В настоящее время в Шереметьево ежедневно принимаются не более 500 граждан, возвращающихся из-за рубежа, региональные аэропорты — не более 200.