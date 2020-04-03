«Ангела Меркель и Covid-19»

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3 апреля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё в 20-х числах марта прошла новость о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин. Всё из-за того, что её собственный врач был заражён инфекцией Covid-19.

Канцлеру уже сделали на этот случай профилактическую прививку. Но Меркель очень боится за состояние своего здоровья. Не стоит забывать, что канцлеру Германии уже за 60, и она находится в непосредственной группе риска. Коронавирус беспощадно действует на всех пожилых людей. Старые люди если и вылечиваются от этой болезни, то благодаря лишь чуду или отменному здоровью.



По сведениям из новостей, 31 марта Меркель, по-прежнему находясь в домашнем карантине, созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там они обсудили грядущую ситуацию с коронавирусной пандемией. Стороны уже договорились об информационном обмене по поводу развития заболеваний. Что же до мнения самой Ангелы Меркель по поводу развития ситуации – то оно пока в общей сложности неизвестно. Ситуация в Германии сейчас очень сложная. Более 70000 человек уже заражены. Но смертность, к счастью, по-прежнему низкая. На данный момент умерло 583 человека, в то время как в других стран жертвы исчисляются десятками тысяч.

Сейчас в Германии уже обсуждают кандидатов на пост канцлера после ухода Ангелы Меркель. Весьма популярен стал Маркус Зедер, премьер-министр Баварии и лидер партии ХСС (Христианского союза). Именно ему пророчат должность нового канцлера ФРГ уже в ближайшем будущем

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