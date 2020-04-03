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«Катастрофа, но не тотальная». Коронавирусная ситуация в республике Беларусь

, 08:51 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Катастрофа, но не тотальная». Коронавирусная ситуация в республике Беларусь
фото: соцсети

Буквально недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко официально признал, что ситуация с коронавирусом в его стране всё же не слишком простая.

Очаг заражения сейчас находится непосредственно в Витебской области. Однако глава государства всё же не спешит вводить тотальный карантин и сохраняет «шведскую модель» борьбы с опасным заболеванием. Никакой самоизоляции нет и в помине. Люди чувствуют себя свободно, и некоторые даже совсем не задумываются о реальной угрозе. «Мы убиваем людей в этих квартирах», - говорил президент Белоруссии, «Зачем нам это делать? Зачем такие строгие методы? Это приведёт к психозу, а уж психоз куда страшнее вируса». Поэтому речей о строгом карантине не ведётся, по крайней мере пока.

По недавним данным, на территории РБ больше 160 заражённых, а один уже скончался. Лукашенко уже заявлял, что рассчитывает на своих верных соратников, в особенности на министра здравоохранения Владимира Караника. Однако уже в начале апреля Минск запросил у России помощи в борьбе с распространением Covid-19. Власти РБ заявили, что в стране не хватает масок и медицинского оборудования. Необходимо делать новые и новые тесты на выявление заболевания. Россия всё же надеется на то, что Лукашенко пересмотрит свои методы коронавирусной войны и сделает выбор в пользу хоть какой-то изоляции граждан.

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