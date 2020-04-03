В Китае 4 апреля объявлен днем траура по умершим из-за заражения коронавирусом

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3 апреля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Китае суббота, четвертое апреля, объявлена днем траура по людям, скончавшимся от коронавирусной инфекции. По распоряжения властей Китайской народной республик, завтра в день траура на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.

С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в Китае пройдут три минуты молчания. В память о жертвах коронавируса будут сигналить автомобили, поезда, корабли и сигнализация противовоздушной обороны.

Коронавирусная инфекция унесла в Китае жизни 3,5 тысячи человек.

Вспышка COVID-19 началась в декабре прошлого года.