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В Китае 4 апреля объявлен днем траура по умершим из-за заражения коронавирусом

, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае 4 апреля объявлен днем траура по умершим из-за заражения коронавирусом
pexels.com

В Китае суббота, четвертое апреля, объявлена днем траура по людям, скончавшимся от коронавирусной инфекции. По распоряжения властей Китайской народной республик, завтра в день траура на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.

С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в Китае пройдут три минуты молчания. В память о жертвах коронавируса будут сигналить автомобили, поезда, корабли и сигнализация противовоздушной обороны.
Коронавирусная инфекция унесла в Китае жизни 3,5 тысячи человек.
Вспышка COVID-19 началась в декабре прошлого года.

 

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