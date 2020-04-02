Раттанакосин под замком. Коронавирусная ситуация в Таиланде

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2 апреля 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия стремительно распространяется по планете. Ситуация ухудшается в Европе и Америке. Однако в Азии не всё так плохо, как кажется на первый взгляд.

В Таиланде, стране, которая по сути в главной зоне риска, количество заражённых даже меньше чем в России. Сейчас заболевших в этой стране почти 2000 (точная цифра – 1875). Скончались 15 человек. В основном, болезнь была занесена туристами и путешественниками. По сравнению с Италией и Испанией Таиланд - ещё довольно безопасная зона. Но тем не менее, власти древней страны готовы ко всему. Держава веками противостояла различным угрозам, сдерживала множество иноземных осад, и теперь её правители намерены серьёзно побороть коронавирус, так же который так же пришёл извне.

Сегодня прошла новость о введении в Таиланде полноценного комендантского часа. Всем жителям государства категорически запрещено выходить на улицы с 22 часов до 4 утра. Улицы будут патрулировать военные, полицейские и медслужбы. Совсем скоро будет и официальное обращение правительства к согражданам. Полагается, что перед народом выступит сам король Маха Вачиралонгкорн. Комендантский час по мнению многих членов правительства понизит шансы распространения коронавируса. Ведь в Таиланде многие регионы всё ещё живут по старым правилам, и уровень здравоохранения там оставляет желать лучшего. Особенно опасна болезнь для жителей джунглей, которые и без коронавируса сталкиваются с различными инфекциями, вроде той же лихорадки.





