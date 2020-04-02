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Еврокомиссия опасается, что в Венгрии зарождается диктатура

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Еврокомиссия опасается, что в Венгрии зарождается диктатура

Правительство Венгрии приняло законы, которые противоречат основным концепциям ЕС. Европейская комиссия намерена проверить действия венгерских властей, которые предоставили возможность правительству вводить режим чрезвычайного положения. Это потребовалось для усиления борьбы с распространением коронавируса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о необходимости вводить ограничения прав только в соответствии с уровнем кризиса. Венгрия может согласно принятому закону наказывать людей за распространение ложной информации о вирусе и за нарушение режима передвижения. Представитель Венгрии в ЕС считает, что новый закон полностью соответствует нормам альянса и направлен исключительно на сохранение здоровья граждан страны.

В конце марта Венгрия ввела такие же ограничения, как и другие государства ЕС и остального мира. Рестораны работают только для доставки пищи, культурные заведения закрыты.

Но венгерские оппозиционеры считают, что премьер страны обязательно использует чрезвычайное положение для решения своих вопросов.

ПВ
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