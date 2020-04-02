Еврокомиссия опасается, что в Венгрии зарождается диктатура

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2 апреля 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Венгрии приняло законы, которые противоречат основным концепциям ЕС. Европейская комиссия намерена проверить действия венгерских властей, которые предоставили возможность правительству вводить режим чрезвычайного положения. Это потребовалось для усиления борьбы с распространением коронавируса.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о необходимости вводить ограничения прав только в соответствии с уровнем кризиса. Венгрия может согласно принятому закону наказывать людей за распространение ложной информации о вирусе и за нарушение режима передвижения. Представитель Венгрии в ЕС считает, что новый закон полностью соответствует нормам альянса и направлен исключительно на сохранение здоровья граждан страны.



В конце марта Венгрия ввела такие же ограничения, как и другие государства ЕС и остального мира. Рестораны работают только для доставки пищи, культурные заведения закрыты.



Но венгерские оппозиционеры считают, что премьер страны обязательно использует чрезвычайное положение для решения своих вопросов.



