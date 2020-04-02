О всплеске домашнего насилия во Франции на фоне пандемии

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2 апреля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Коронавирус привел к росту домашнего насилия во Франции, фото соцсети

Самоизоляция – это не всегда безопасность. Для тех, у кого в семье не лады, принятые строгие меры могут стать настоящей трагедией. Во Франции на фоне коронавирусной пандемии сильно обострились случаи домашнего насилия. В основном насилие исходит от представителей мужского пола, хотя при этом стоит задуматься, можно ли таких вот мужчин вообще называть мужчинами?

Недавно глава МВД Франции досточтимый месье Кастанер сообщил, что случаи насилия в семьях увеличились на 30 процентов. Это довольно много для европейской страны. Вообще во Франции каждый год становятся жертвами насилия до 220 000 женщин. Все говорят о том, что в России не в порядке с семьями, но никто и подумать не может, что в других стран происходит едва ли не то же самое.

При карантине все члены семьи, как правило, встречаются друг с другом. Если, упаси Боже, муж – тиран, то от него уже никуда не спрятаться. Избиения и унижения будут постоянными. Жизнь и так стала сложной из-за вируса, а тут ещё и бесконечные нападки со стороны домочадца. Если попробуешь убежать, тебя поймают на улице и вернут домой, если конечно, так и продолжать умалчивать о насилии. Бывают и другие случаи, когда диктатор в семье – женщина. В европейских семьях бывает и такое. Если женщина ещё и с ультрафеминистическим радикальным настроем, то это уже настоящая ядерная смесь, и мягкотелому мужчине столкновение с такой женщиной ни к чему хорошему не приведёт. По словам министра Кастанера, скоро будут приняты все необходимые меры, чтобы избавить семьи Франции от проблем с домашним насилием, особенно во время карантина. Сейчас там усиленно над этим работают. Также министр отметил, что если ситуация ухудшится, то униженная и оскорблённая женщина (или мужчина) могут просто пожаловаться на угнетателя в ближайшей аптеке, и помощь приедет мгновенно.

Многие аналитики говорят, что пандемия – это не только испытание для всех государств мира и их правителей, но ещё и для обычных семей. Будем надеяться, что коронавирус вскоре отступит, а ситуация с домашним насилием вообще сойдёт на нет.