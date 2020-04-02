Британец прожил 112 лет, потому что принимал обстоятельства такими, какие они есть

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2 апреля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Самым известным долгожителем на Земле стал британец Роберт Уэйтон. Человек прожил 112 лет и старается рассказать о своей долгой жизни потомкам. Боб Уэйтон родился в 1908 году в многодетной семье. Ему удалось пережить страшную эпидемию – испанку, которая убила миллионы людей. В семье инфекция не затронула никого. Боб узнал об эпидемии только из книг по истории.



У Боба трое детей и очень много внуков. За свою жизнь он побывал во многих странах. В Англии работал в Сити Университете. Супруга скончалась более двадцати лет назад. Мужчина признаётся, что не собирался так долго жить, потому что особенно крепким здоровьем никогда не отличался. Способность принимать обстоятельства такими, какие они есть, позволило Уэйтону оставаться на протяжении всей жизни молодым и здоровым.



Сегодня мистер Уэйтон проживает в пансионате для престарелых. Находиться в условиях самоизоляции из-за карантина Бобу проблематично. Чтобы разнообразить свою жизнь, долгожитель много читает, интересуется устройством ветряных мельниц.



Королева Великобритании ежегодно направляет всем долгожителям страны поздравления с днём рождения, не остался без монаршьего внимания и Роберт Уэйтон.



