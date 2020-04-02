Источник: в Британии могут начать отказывать в интенсивной терапии неизлечимо больным коронавирусом

В СМИ утром в четверг, 2 апреля, появилась информация о том, что британские врачи могут начать отказывать в интенсивной терапии неизлечимым пациентам с коронавирусной инфекцией нового типа.

Согласно последним рекомендациям Британской медицинской ассоциации (BMA), на пике пандемии COVID-19 медики могут столкнуться с важными решениями, которые означают, что некоторым пациентам будут отказывать в интенсивных методах лечения, чтобы помочь другим зараженным с более высокой вероятностью выживания.

Председатель комитета по медицинской этике BMA Джон Чисхолм подчеркнул, что никто не хочет делать подобный выбор, однако если ресурсов не хватает, следует действовать радикально.