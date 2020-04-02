МВФ требует от Украины банановых законов в обмен на кредиты

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2 апреля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Международный валютный фонд готов предоставить Украины кредит в 8 млрд долларов, однако требует привести в соответствующий порядок закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения и о национализированных банках.



По признанию премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, в этом году Украина должна выплатить в совокупности внешний и внутренний долг в размере 9 млрд долларов, а взять их неоткуда, кроме как у кредиторов МВФ. Иначе стране грозит дефолт. Поэтому президент Зеленский в ущерб своему имиджу с таким упорством проталкивает через Верховную Раду требуемые МВФ поправки. Дело почти сделано, осталось совсем немного до заветного кредита. Но оппозиция заистерила, обвинив президента и правительство в продаже национальных интересов. Так, Юлия Тимошенко считает, что к Украине на международной арене относятся как к банановой республике. Поэтому после того как кредиты будут потрачены, Зеленского вместе с его правительством могут смести с политической арены.



Поэтому украинские политологи начали предполагать, что после получения заветного кредита Украина обманет своего спасителя. К примеру, будет подана апелляция в Конституционный суд и принятые законопроекты отменят. Таким образом Зеленский сохранит свою власть и получит деньги. Но только в будущем с таким партнёром вряд ли кто-то захочет иметь дело.



