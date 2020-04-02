Испанские врачи вынуждены выбирать, кто из пациентов с коронавирусом не выживет

Аргументы Недели → В мире 13+

2 апреля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Beteve.cat

Медперсонал больницы Сан-Сесилио, Гранада, Испания. Фото: Carlos Gil/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Департамент здравоохранения Каталонии (Испания) дал врачам, борющимся с коронавирусом, рекомендацию не проводить интенсивную терапию пациентам старше 80 лет, сообщает испанская пресса.

Согласно внутреннему документу системы неотложной медицинской помощи (SEM), на который ссылается каталонское издание Beteve, врачи должны отдавать предпочтение первоочередному спасению тех пациентов, которые еще смогут принести экономическую пользу стране, а людям старше 80 лет в качестве шанса на выживание оставлять лишь кислородную маску на 15 минут и морфий для облегчения симптомов одышки.

В документе также содержится рекомендация не переводить на стационарное лечение пациентов старше 80 лет в связи с «бесперспективностью лечебных мероприятий», а оставлять их дома, но при этом «обеспечить медицинскую и паллиативную помощь с помощью сети первичной медико-санитарной помощи».

Кроме того, составлен список причин, которыми медики могут завуалированно оправдать фактический отказ от проведения интенсивной терапии перед пациентами и их родственниками. Например, «отсутствие агрессивных методов лечения не означает, что мы бросили пациента». А вот ссылаться на отсутствие свободных мест в палатах интенсивной терапии врачам запрещается.

Персонал больниц Валь д`Эброн и Сан-Пау в Барселоне подтвердил журналистам издания, что уже несколько дней как к ним перестали привозить пациентов старше 70 лет с тяжелыми симптомами коронавируса. «Большинству пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии, от 40 до 60 лет. У нас не хватает ресурсов, чтобы обслуживать все случаи», - сообщили медики.

Опубликованный документ вызвал бурную реакцию в обществе. Ассоциации пациентов и пожилых людей назвали его «неудачным». «Это решение наносит большой вред пожилым людям», - прокомментировал президент федерации ассоциаций пожилых людей Каталонии Жозеп Карне. Советник по здравоохранению Генералитета Каталонии Альба Вергес опровергла существование рекомендаций не посещать тяжелых пациентов пожилого возраста и пояснила, что «определяющими являются клинические критерии». Медицинский директор SEM Ксавье Хименес заявил: «Решение о том, может или не может пациент быть спасен, принимает его лечащий врач на основе медицинских критериев и профессиональной этики, и его мнение является преобладающим».