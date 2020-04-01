Британское правосудие – источник обогащения для супругов

Аргументы Недели → В мире 13+

1 апреля 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерство юстиции Англии за последние полтора года подано порядка 70 тысяч заявлений о расторжении брака. Многие суды носят закрытый характер. Богатые люди со всего мира при разводе предпочитают обращаться именно в британский суд.



Лондон привлекает семейные пары для расторжения семейных уз благодаря закону, вышедшему в 1984 году. Он позволяет супругам получать компенсацию до половины размера активов бывшего партнёра независимо от того, когда они были приобретены.



Лондонские юристы отмечают, что количество разводов в последние годы постоянно увеличивается. Инициаторами расторжения брака чаще всего становятся женщины. Мужчины, напротив, предпочитают решать вопросы у себя на родине. Британские законы требуют раскрытия информации обо всех активах, в том числе и в офшорных зонах. Нередко мужчины соглашаются на мировое соглашение. Среди клиентов британской адвокатуры - люди, известные на весь мир: супруги Потанины, Аркадий Ротенберг, Фархад Ахмедов, принц Чарльз, Мадонна, Пол Маккартни, Джуд Лоу, Эрик Клэптон.



В британском суде также решаются вопросы дальнейшего воспитания детей. На это супруги тратят огромные средства. Адвокатам иногда удаётся отсудить детей у одного из супругов благодаря детальному знанию законодательства. Такие специалисты очень востребованы и их услуги стоят больших денег. Из-за загруженности адвоката работой судебный процесс может длиться несколько лет. За 2019 год юридические компании Туманного Альбиона заработали 37,1 млрд фунтов стерлингов. Час работы адвоката оценивается в 1000 фунтов, а ответ по электронной почте в 100 фунтов.



