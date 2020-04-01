«Конец былого величия». О том, как пошатнулось могущество США из-за коронавирусной пандемии

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1 апреля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

коронавирус в Америке, фото: соцсети

Коронавирусная пандемия распространяется по миру с ошеломляющей быстротой. Одни говорят, что это – природная катастрофа, другие рассуждают о терроримзе.

Многие конспирологи считают, что таинственный Covid-19 был выведен преступниками не только для «очищения» планеты, но и для «перестановки» мировых лидеров. США впервые за много времени оказались в тяжелейшем положении. Коронавирус бьёт по пожилым и болезненным людям, как самонаводящиеся ракеты. Заражённых уже больше 122 000. Ситуация куда страшнее, чем в Китае во время Уханьской эпидемии. Поначалу президент Трамп делал оптимистичные выводы о скорейшей победе над вирусом, но в последнее время он стал более обеспокоенным. Сейчас глава Соединённых Штатов предполагает, что болезнь может унести 100 тысяч жизней, и это только в его стране.

В Нью-Йорке сложнейшая ситуация с пандемией. В городе уже развернули, как полевые, так и плавучие госпитали. Коек в больницах катастрофически не хватает. Ещё большая проблема с аппаратами для вентиляции лёгких. Очень много случаев тяжёлого прохождения болезни. Страдают не только пожилые, но и даже те, у кого лишь небольшие проблемы со здоровьем. Теперь уже Трамп пересмотрел своё мнение по поводу ситуации. Сейчас он даже готов на сотрудничество с Китаем, хотя ещё раньше он слыл ярым синофобом. Президент думает снять карантин уже к Пасхе, но это будет только в лучшем случае. В худшем случае же изоляция продлится до конца месяца, а в самом-самом страшном – до самого наступления лета. Благодаря коронавирусной пандемии США уже перестали быть мировым лидером. Почти никто уже не воспринимает эту страну как сверхдержаву с мощнейшим в мире уровнем технологий. Болезнь прекрасно показала, что даже такая космическая держава, как Соединённые Штаты, совсем не готовы к глобальным пандемиям.

Не лучшие настроения сейчас и в американских сетях. Кто-то заперся на карантине и без устали молится Богу, кто-то «троллит» в сети, а кто-то и поносит власть, которую так и не смогла нормально подготовиться к катастрофе. Заговорили уже и особым языком киновселенной Марвел. «Если Мстители и существуют – они уж точно покинули Землю» - говорят некоторые американские интернет-деятели. Радует только то, что Россия решила направить гуманитарную помощь в партнёрскую державу. Самолёт уже приземлился на территории США вместе с отечественными медиками и вирусологами.



