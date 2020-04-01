Жизнь после коронавируса: немцы ждут перемен

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1 апреля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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По оценкам ведущего немецкого экономического еженедельника Wirtschaftswoche, ситуация с распространением коронавируса и связанный с ней кризис должны подтолкнуть правительство Германии к реализации срочных экономических реформ.

До начала пандемии экономика страны находилась на относительно стабильном и, в сравнении с другими странами Европы, достаточно высоком уровне. Но, по мнению экспертов, в настоящее время речь должна идти о перспективах будущего пути Германии.

Опубликовано шесть пунктов, на которые, по оценкам авторов издания, стоит обратить внимание.

На первое место ставится пенсионная политика. Ранее, при ее проведении, демографические риски постоянно отодвигались на задний план, а поколение пенсионеров осыпалось все новыми и новыми подарками.

Во-вторых, Германию охватывают инфраструктурные проблемы. Этот пункт представлен достаточно широко и касается как улиц, железных дорог, водных путей и каналов, так и цифровой инфраструктуры.

В-третьих, все новые способы регулирования, по мнению источника, затрудняют для фирм их деятельность. Открытие новой фирмы в Германии уже превращается, по оценке еженедельника, в приключение средней степени сложности.

В-четвертых, налоговая политика представляется изданию чрезвычайно сложной и довольно несправедливой. В то же время государственные субсидии в Германии уже достигли суммы чуть менее 200 млрд евро в год.

В-пятых, отмечаются высказывания министра экономики о том, что «цепочки создания прибавочной стоимости» могли бы существовать только в рамках Евросоюза. Выражаясь образно, министр пытается протащить европейский протекционизм «через заднюю дверь». Предполагается, что подобные предложения означают отход от глобализации, а немецкий бизнес это может не оценить.

Наконец, в жилищной и климатической политике начинают все активнее использоваться инструменты, характерные для плановой экономики. Государство, согласно приведенному в еженедельнике мнению, должно как можно меньше вмешиваться в экономические процессы.

В условиях современного кризиса, вызванного пандемией, федеральное правительство решилось на достаточно жесткие меры, которые должны помочь мелким и средним фирмам и, как отмечается в публикации, такие шаги следует приветствовать. Это отражается и на одобрении деятельности правящей коалиции со стороны избирателей. Именно это обстоятельство, считает еженедельник, побуждает уже сейчас поставить вопрос о том, каким путем пойдет страна после окончания кризиса.