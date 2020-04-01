«Балканский кризис: дубль 2». О коронавирусной ситуации в Сербии

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1 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Сербия, коронавирус, фото: соцсети

COVID-19 продолжает своё наступление. Безжалостный и беспощадный геноцид стариков никак не хочет закончиться. Пожилые продолжают массово умирать вместе с теми, кто не обладает хорошим иммунитетом. Многие всё же надеются на скорейшее улучшение в будущем. Что бы это ни было, оно навсегда останется на страницах истории человечества. В Сербии сейчас ситуация не из лучших. Заражённых уже 900 человек, а число умерших выросло до 23-х. Медики каждый день собирают заседания по поводу сложившейся ситуации. Повсюду запреты и карантин. Границы с другими странами закрыты.

К сожалению, обострились и противоамериканские настроения. Многие сербы до сих пор не могут забыть ситуацию с Косовской войной. Тогда НАТО нанесло удар по множеству территорий Югославии. НАТО и США для некоторых жителей Сербии – главные враги человечества. Судя по мнению местных, коронавирус – это оружие США, которое пока не разглашается. Однако такие суждения конечно же являются всего лишь вспышкой ненависти. Президент Трамп никогда бы не пошёл на такой геноцид, и уж тем более на убийство собственного народа. Все забывают, что под ударом и сами США. Но сербы всё ещё хранят в себе злобу из-за НАТОвской несправедливости, случившейся в конце 90-х годов.

Сейчас Сербия превратилась в большую «волонтёрскую зону». Многие добровольцы сейчас отправляются на Балканы для противодействия вирусу и помощи местным. В основном, это жители славяноязычных государств. «Только единство спасёт сербов» - сейчас популярный лозунг едва ли не на всех территориях бывшей Югославии.