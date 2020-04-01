Экстремистский «Марш на Крым» сорвался из-за коронавируса

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1 апреля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ласточкино гнездо, Крым. Фото: Pixabay.com

Распространение коронавирусной инфекции Covid-19 неожиданно сыграло в пользу России, сорвав планировавшееся проведение украинской провокации под названием «Марш на Крым».

Глава признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации «Меджлис Крымского народа» Рефат Чубаров заявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции запланированная на 3 мая акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» откладывается на неопределенный срок. Тем не менее, подготовка антироссийской провокации продолжится «в режиме удаленного общения и в формате местных встреч».

По сути, этот очередной «марш гидности» под набившим оскомину лозунгом «Крым – це Украина» представляет собой не что иное, как провокацию, приуроченную к празднованию в России 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы не скрывают, что в первых рядах этого «марша» планируют пустить «тех, кого не жалко» - стариков, женщин и детей, и под их прикрытием совершить силовой прорыв российской государственной границы. Российская сторона неоднократно предостерегала украинских экстремистов от совершения подобных действий.