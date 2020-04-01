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1 апреля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Китай первым ввёл жёсткие карантинные меры и заставил миллионы своих граждан сидеть дома. Но это не коснулось местных спецслужб. Ещё более активизировались агенты Поднебесной и за рубежом. На что сейчас направлены основные усилия китайской разведки?



Китай почти победил новую напасть. От коронавируса здесь погибло из полутора миллиардов населения немногим больше трёх тысяч человек. В чём же секрет такой живучести китайцев? В самодисциплине, жаль, что её так не хватает другим нациям.



Во время эпидемии даже преступники не выходят из дома, – продолжил разговор по скайпу обозреватель «АН». – Эксперты утверждают, что во время карантина из-за китайского вируса в западных странах преступность сократилась на треть. Почему же агенты Поднебесной резко усилили свою активность? Об этом свидетельствуют недавние провалы.



ФБР США обвиняет профессора Чарльза Либера в преступных контактах с китайскими властями. это выдающийся учёный. Его официальная должность – глава департамента химии Гарвардского университета. Это специалист в области нанохимии, обладатель 11 престижных премий. Он член 18 американских, иностранных и международных академий и научных организаций. 30 лет он посвятил науке и стал едва ли не самым известным и успешным учёным в своей сфере — нанохимии и нанотехнологиях. Более того, многие собратья-учёные считают его и вовсе отцом нескольких направлений в этой области. Одна из ведущих научных благотворительных организаций мира Welch Foundation отметила его работу по «созданию био нано электронных сенсоров, способных обнаруживать заболевания на уровне одной заражённой вирусом частицы». Представляете, какую роль это может сыграть в нынешней пандемии коронавирусов?!



Лаборатория профессора Либера регулярно получала гранты министерства здравоохранения США, а также научно-исследовательских управлений американских ВВС и ВМС на военно-прикладные разработки. Однако оказалось, что Либер по совместительству – член нескольких китайских научных обществ. Он наряду с миллионными грантами от министерства обороны США получал и 50 тыс. долл. от

Китая. Поэтому профессор Либер стал жертвой кампании по выявлению китайских шпионов и их пособников в США.



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