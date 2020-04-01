Украина уподобилась ЕС и ввела санкции против Белоруссии

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1 апреля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Украина взяла пример со стран Евросоюза и тоже ввела санкции против Белоруссии. Об этом сообщили в заявлении Евросовета, где рассказали о продлении существующих санкций до конца февраля следующего года.

Отмечается, что санкции были наложены в 2004 году за преследование сторонников оппозиции. Согласно ограничениям, ЕС запрещает продавать Белоруссии оружие и вводит ограничение в отношении чиновников республики.

Санкции уже поддержали Албания, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония и Черногория, теперь к ним добавилась и Украина.

Ранее стало известно, что в Белоруссии умер второй человек с диагнозом коронавирус.