«Эллада на грани вторжения». Коронавирусная ситуация в Греции

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1 апреля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

коронавирус в Греции, фото: соцсети

СOVID-19 по-прежнему продолжает своё шествие по Европе. В Греции он явно собирается задержаться. Сейчас в этой стране уже больше 1300 заражённых. 38 человек уже скончались, и в основном – это лица пожилого возраста и те, у кого слабое здоровье. Большинство заболевших – мужчины. По оценкам аналитиков, 5-6% из инфицированных попадает в реанимацию, где их подключают к аппаратам ИВЛ. Особенно страдают люди с хроническими заболеваниями лёгких. Коронавирус не щадит астматиков и аллергиков, подвергая их жизнь угрозе.

Не менее серьёзная ситуация и на круизном лайнере «Элефтериос», который уже грозит превратится во вторую «Бриллиантовую принцессу». Опасную болезнь выявили у 20 человек. Лайнер до сих пор находится в порту Пирея. На судне в основном находятся люди из разных стран. Помимо греков там есть турки, болгары, украинцы и даже индонезийцы. Совсем недавно поступили сведения, что COVID-19 добрался уже до лагерей беженцев. Для беженцев этот вирус может стать настоящей трагедией, учитывая условия их проживания.

Сами греки говорят о ещё относительно «нормальном» развитии коронавирусной пандемии в их стране. В той же Италии уже больше 10 тысяч умерших. Греки сильно переживают за ситуацию в мире. Верующие молятся и всеми силами уповают на Бога, а те, кто не привык в кого-то верить, стараются заранее закупиться продуктами и переждать «бурю».