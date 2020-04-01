«Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семье есть умершие», россиянка, живущая в Италии, напугала всех

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1 апреля 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Роcсиянка, проживающая в Италии, взбудоражила весь интернет, написав пост о беспечности своих соотечественников на родине. Она предупредила, что «ещё две недели назад мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семье есть умершие».

Полина Головушкина живет на Севере Италии, в Ломбардии, которая стала эпицентром карантина. «Все, что только можно перестраивается под больницы, как во время войны. Сегодня под больницу открыли круизный лайнер в Генуе. Больных принимают только тех, кто между жизнью и смертью, при этом тем, кто безнадежны позволяют просто умереть. Если привозят двоих, 30-летнего и 50-летнего, спасут 30-летнего, т. к. часто респираторных аппаратов нет. Больные лежат повсюду — в коридорах, проходах. Сами врачи работают без смен, просто до тех пор, пока стоят на ногах. Сами врачи мрут как мухи. На севере тела вывозят грузовиками. Грузовиков не хватает. Если вашего родственника увезли с короной, и он не смог выздороветь, то вы его больше никогда не увидите. С телом не дают прощаться, а увозят напрямую в крематорий. Сейчас умирает по 700-800 человек в день. Для маленькой Италии это огромная цифра. Умирают отнюдь не только старики, но и 30-летние, и 40-летние. Умирают очень быстро, за несколько дней, с момента как вы поймете, что у вас корона. Никогда не слышала, как звонит колокол по мертвым. Сейчас слышу постоянно. И этот звук въедается в уши, хочется сжаться и спрятаться в самый дальний угол квартиры», - рассказала женщина.

Пoст собрал миллионы прoсмотров, тысячи репостов и лайков, а многие впали в настоящую панику. После этого женщина записала видеообращение, в котором объяснила, что очень беспокоится за жизнь своих родителей, оставшихся в России, которые не понимают всей опасности коронавируса и не соблюдают карантин. Она рассказала, как все начиналось, как протекает болезнь, а также, как чувствует себя страна, в которой из-за коронавируса ежедневно умирают сотни людей.