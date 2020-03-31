Во Франции коронавирусом заразились 52128 человек

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31 марта 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Во Франции число заболевших коронавирусом за сутки выросло почти на 7,5 тысяч и сейчас составляет 52 тысячи 128 человек. На данный момент госпитализированы 22 757 зараженных COVID-19.

Также известно, что 5565 тяжелых случаев заболевания требуют лечения в реанимации.

По данным на понедельник, общее число заболевших коронавирусной инфекцией во Франции составляло 44 550 человек, в больницах умерли 3024 жителей.

Ранее у жителя Москвы, который приехал с семьей на отдых в Ярославскую область, подтвержден коронавирус.