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Как во Франции хоронят людей, умерших от коронавируса

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Как во Франции хоронят людей, умерших от коронавируса

Люди от коронавируса умирают в сложных условиях. Хоронят их без привычных церемоний.

После госпитализации инфицированные не могут видеть своих родственников до окончания лечения. По статистике, во Франции выздоравливает порядка 98%. Но с умершими не могут попрощаться даже близкие.

Тело пациента работники больницы помещают в мешок. Вещи дезинфицируются, а некоторые уничтожаются. Если заболевший скончался дома, то тело забирает специальная бригада, а помещение обрабатывается химическими препаратами.
Тяжёлое положение в домах престарелых Франции. С началом карантина они оказались закрытыми, соответственно встречи с родственниками исключаются. Это означает, что многие из них могут вообще больше не увидеть своих близких людей.

Все религиозные церемонии людей, скончавшихся от коронавируса, отменяются.  Правительство страны смягчило правило и разрешило двум родственникам присутствовать на похоронах, но не подходить близко к гробу. В большинстве случаев проводится кремация тела. Это позволяет отказаться от погребального процесса. Работники похоронных служб жалуются на риски заразиться.

ПВ

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