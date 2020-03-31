Коронавирус поразил молдавское виноделие и цветоводство

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31 марта 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Иностранные покупатели отказались от алкогольной продукции Молдавии. Виноделы сообщили, что продажи сократили на 80%. Большой объём вина поставлялся на европейский рынок. Но несколько дней назад от него отказались Германия, Швеция и другие страны. Большие потери несёт и цветочный рынок Молдавии. Часть цветов раздаётся бесплатно.



Внутренний спрос на алкогольную продукцию также сократился. Молдавия и ЕС имеют соглашение о свободной торговле. Фермеры республики выращивают фрукты и овощи из семян, приобретённых в ЕС. А 70% готовой продукции экспортировали обратно. Но коронавирус всё остановил. Экономика Европы ослабла, соответственно, закупки сокращаются.



Из-за упадка внешней торговли может появиться большое количество безработных.

На родину возвращаются граждане, которые работали в Европе и России. Не факт, что они будут востребованы за рубежом после окончания эпидемии. В целом республика медленно погружается в состояние кризиса.



