Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Западные демократии падут под коронавирусом

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Западные демократии падут под коронавирусом

Ситуация с коронавирусом поставила практически все государства в непривычные условия. Правительства вынуждены ограничивать права людей. Если ещё несколько дней назад западные государства сомневались в том, что у них может вводиться режим карантина в китайском духе, то сейчас это уже произошло. Даже в США бизнесмены сидят дома в режиме самоизоляции.

В Испании после нескольких смертей говорили, что соблюдать режим самоизоляции можно на своё усмотрение.  Но позже стало понятно, что китайский режим является более эффективным в борьбе с эпидемией.

КНР построила госпиталь за 10 дней. Такое возможно только в государстве с авторитарным режимом. На Западе выросли целые поколения, которые не знают, что такое эпидемия, война и ограничение прав. Теперь они получают опыт, и коронавирус существенно повлияет на политическую ситуацию во всех государствах.

Футурологи говорят, что политики и правящая элита во многих странах получат право вмешиваться в сферы личной жизни человека. Авторитарная система управления станет более популярной. Жёсткого ограничения прав людей в западных государствах не произойдёт, но законодательство в ближайшее время станет менее демократичным.

ПВ

Жаркое из блогов

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью