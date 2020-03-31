Западные демократии падут под коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

31 марта 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Ситуация с коронавирусом поставила практически все государства в непривычные условия. Правительства вынуждены ограничивать права людей. Если ещё несколько дней назад западные государства сомневались в том, что у них может вводиться режим карантина в китайском духе, то сейчас это уже произошло. Даже в США бизнесмены сидят дома в режиме самоизоляции.



В Испании после нескольких смертей говорили, что соблюдать режим самоизоляции можно на своё усмотрение. Но позже стало понятно, что китайский режим является более эффективным в борьбе с эпидемией.



КНР построила госпиталь за 10 дней. Такое возможно только в государстве с авторитарным режимом. На Западе выросли целые поколения, которые не знают, что такое эпидемия, война и ограничение прав. Теперь они получают опыт, и коронавирус существенно повлияет на политическую ситуацию во всех государствах.



Футурологи говорят, что политики и правящая элита во многих странах получат право вмешиваться в сферы личной жизни человека. Авторитарная система управления станет более популярной. Жёсткого ограничения прав людей в западных государствах не произойдёт, но законодательство в ближайшее время станет менее демократичным.



