«Коронавирус? Нет, не слышал»

Аргументы Недели → В мире 13+

31 марта 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Швейцария, фото:соцсети

О том, что сейчас происходит в Швеции на фоне всеобщей пандемии Covid-19.

Европа объята «огнём» эпидемии. Большая часть стран на карантине, жители в панике.

Вот только Швеция продолжает позитивно мыслить насчёт случившейся ситуации. Это государство – единственное, которое продолжает делать вид, что ничего не случилось. Никто не запирается у себя в доме, никто не страшится умереть, никто не пребывает в отчаянии. Напротив, всё даже очень и очень неплохо. В Столкгольме закончилась зима, и наступило потепление. По солнечным улицам ходят люди, пьют чай и едят мороженое. Как будто бы, никакого коронавируса и в помине не существует. Запреты идут разве что на собрания более 50 человек. А группы в 10 или 20 ходят спокойно и продолжают жить прежней жизнью. Многие шведы уверены, что вся эта пандемия скоро пройдёт, и навечно останется лишь только в воспоминаниях.

Естественно, ни о каких «запрятываниях

» пенсионеров по домам не идёт и речи. Пожилые спокойно гуляют по улицам и радуются жизни, глотая свежий весенний воздух.

Как сказал шведский премьер-министр, «Все мы – взрослые люди, и не должны предаваться панике. Но при этом никто не должен оставаться в одиночестве. На каждом из нас сейчас лежит большая ответственность». Большая часть шведов доверяет своему правительству.

Уровень доверия к власти там и правда очень высок, в отличие от других государств. Местные жители полны здоровья и бодрости. А само правительство считает, что превыше всего – исключительно психическая безопасность. Это означает, что строгие запреты попросту неуместны. По их мнению, любые «заточения в четырёх стенах» принесут больше вреда, чем сам вирус.

На данный момент в Швеции более 3.5 тысяч заражённых. Умерли уже 105 человек. Но жители Скандинавии по-прежнему сохраняют оптимистичный настрой.