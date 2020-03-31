Аргументы Недели → В мире 13+
«Коронавирус? Нет, не слышал»
31 марта 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]
Аргументы Недели → В мире 13+
31 марта 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Елена Середа
Юля Инамора
Олег Фочкин
Жаркое из блогов
Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.
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