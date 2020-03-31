Зеленский теряет политические рычаги управления

Аргументы Недели → В мире 13+

31 марта 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине назревает сложный политический кризис. Парламент страны уволил несколько министров правительства, а проекты главы государства не рассматриваются.



Президент Зеленский обратился к депутатам Рады с просьбой принять законы, которые требует МВФ для выделения кредитов. Деньги необходимы для стабилизации экономики Украины. Если они не поступят, в стране может произойти дефолт.



Но депутаты сосредоточили своё внимание на борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, было внесено предложение о введении наказания за вывоз из страны противоэпидемических препаратов. Депутаты также спрогнозировали увеличение уровня безработицы, сокращение заработной платы, увеличение спроса на продукты.



В связи распространением коронавируса Украина погружается в кризис. Резервы Национального Банка стремительно сокращаются. Государственный бюджет усыхает из-за уменьшения налоговых поступлений в казну. Обесценивание гривны приведёт к серьёзным социальным проблемам.



Представители бизнеса встали на сторону президента.



