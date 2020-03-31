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Зеленский теряет политические рычаги управления

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский теряет политические рычаги управления

На Украине назревает сложный политический кризис. Парламент страны уволил несколько министров правительства, а проекты главы государства не рассматриваются.

Президент Зеленский обратился к депутатам Рады с просьбой принять законы, которые требует МВФ для выделения кредитов. Деньги необходимы для стабилизации экономики Украины. Если они не поступят, в стране может произойти дефолт.

Но депутаты сосредоточили своё внимание на борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, было внесено предложение о введении наказания за вывоз из страны противоэпидемических препаратов. Депутаты также спрогнозировали увеличение уровня безработицы, сокращение заработной платы, увеличение спроса на продукты.

В связи распространением коронавируса Украина погружается в кризис. Резервы Национального Банка стремительно сокращаются. Государственный бюджет усыхает из-за уменьшения налоговых поступлений в казну. Обесценивание гривны приведёт к серьёзным социальным проблемам.

Представители бизнеса встали на сторону президента.

ПВ

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