Знаменитости, которые уже заразились коронавирусом

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31 марта 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Том Хэнкс и Рита Уилсон, фото соцсети

Вирус не выбирает кого поразить, ему без разницы знаменит ты или нет, богат ты или кое-как расплачиваешься со счетами. Под угрозой COVID-19 находятся все. Звезды и общественные деятели чаще обычного путешествуют и посещают светские мероприятия с большим количеством народа. Поэтому многие из публичных людей уже заразились коронавирусом.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

12 марта миру сообщили, что Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом. Супругов обеспокоил озноб и повышенная температура. Им повезло, болезнь решила протекать в легкой форме, Тому и Рите врачи позволили лечиться дома в самоизоляции.

«У нас есть Covid-19 и поэтому мы находимся в изоляции. Мы не распространяем этот вирус кому-то другому. Есть те, для кого это заражение может привести к очень серьезной болезни. Мы следуем советам экспертов и заботимся друг о друге», – написал Том Хэнкс.

После двухнедельного карантина супруги вернулись домой в Лос-Анджелес. В первом же посте Хэнкс написал, что никуда не будет выходить с женой из дома.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко, фото соцсети

Голливудская актриса украинско-русского происхождения 15 марта сообщила, что у нее положительный анализ на коронавирус. Основными симптомами Ольга отметила температуру и слабость. Ольга самоизолировалась и провела весь период болезни дома. Она рассказала, что врачи советовали ей сбивать температуру и снимать боль парацетамолом. Сейчас она полностью здорова.

Идрис Эльба

Идрис Эльба, фото соцсети

Самый сексуальный мужчина планеты 2018 16 марта прошел тест на коронавирус, который показал положительный результат. Голливудский актер не отмечал никаких симптомов болезни, но по правилам отправился в изоляцию. Актер рассказал, что он не паникует в связи с обнаружением у него заболевания. Также добавил, что будет держать в курсе своих поклонников о том, как протекает болезнь.

Принц Чарльз

Принц Чарльз, фото соцсети

Страна, которая хотела, чтобы у нации образовался иммунитет, не уберегла своего 71-летнего принца. 25 марта стало известно, что тест на коронавирус оказался положительным. Болезнь проявлялась слабовыраженными симптомами. Где и как заразился Чарльз установить не удалось из-за его посещения мероприятий с большим количеством людей.

Но уже 30 марта официальный представитель королевской семьи сообщил, что Чарльз вышел из самоизоляции, чувствует себя принц хорошо.

Лев Лещенко

Лев Лещенко, фото соцсети

26 марта стало известно, что Льва Лещенко госпитализировали в Коммунарку с подозрением на COVID-19. Артист испытывал трудности дыхания, но к вечеру того же дня его состояние стабилизировалось и стало лучше. Его перевели из реанимации в палату к жене. Врач больницы сообщил, что последствием коронавирусной инфекции у Льва Лещенко стала двухсторонняя пневмония.

«Вчера он чувствовал себя лучше. Я даю ему отдохнуть, сегодня не беспокоил, доставать его нельзя», – сообщил 30 марта Владимир Винокур