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30 марта 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Карантин COVID-19 в Италии, фото соцсети

По сведениям испанских журналистов, итальянская мафия собирается воспользоваться бедственным положением в стране. Мафиози собираются организовать массовый протест и подмять под себя нелегальный итальянский бизнес.

Режим самоизоляции действительно очень важен в разгар эпидемии коронавируса. Люди должны максимально ограничивать все контакты с окружающими. Именно так можно снизить риск дальнейшего распространения болезни. Для этого, например, в Москве с понедельника ввели новые правила карантина, которые на этот раз касаются уже всех: выходить из дома можно только в самом крайнем случае. Такие же правила (а в некоторых ситуациях даже более строгие) уже достаточно долго действуют в Италии.

Там эпидемия стала самым настоящим бедствием: чрезмерно высокая смертность, десятки тысяч заболевших. Сегодня, по официальной статистике, в Италии уже более 97 тысяч инфицированных граждан. И в этом можно в том числе винить и безответственность населения: люди до последнего отказывались сидеть дома и старались под разными предлогами вырваться на улицу к друзьям и близким. Так, на прошлой неделе обрёл популярность интернет-ролик, который представлял собой склейку видеообращений глав итальянских городов. Видео зафиксировало, как итальянские мэры в экспрессивной манере, не избегая нецензурных выражений, обвиняют свой народ в глупости и призывают сидеть дома. И этот призыв мог бы стать отличной мотивацией, если бы не итальянская мафия, которая решила встать по другую сторону баррикад.

Массовый бунт против карантина

Испанская газета ABC опубликовала материал, согласно которому на юге Италии мафия активно создаёт все необходимые условия для народного протеста. Издание ссылается на информацию, которая содержится в секретном докладе, подготовленном специально для министра внутренних дел Италии Лучаны Ламорджезе и премьер-министра Джузеппе Конте. В сообщении говорится о том, что «существует потенциальная опасность стихийных и организованных восстаний». А причинами этих потенциальных восстаний считают теневую экономику, которая особенно хорошо развита на юге страны, и организованную преступность, то есть, мафию.

Все дело в том, что более 4 миллионов итальянцев, проживающих в южных регионах, работают в сфере нелегального бизнеса и не платят налоги. Именно поэтому в период режима самоизоляции их бизнес находится под угрозой закрытия, и никаких социальных выплат государство им не предоставит. Людям попросту нечего есть, а мафия пользуется этим и активно призывает к действию: советует громить аптеки и супермаркеты, обворовывать людей, якобы для того, чтобы люди хоть как-то могли обеспечить своё существование. На деле, организованная преступность призывает людей к массовому бунту против карантина не во благо народа, а для того, чтобы посеять хаос. Для того, чтобы официальная власть и силовые структуры были бессильны перед лицом этого хаоса, перед лицом восстания. Чем больше людей окажется без денег по «вине» государства, тем больше людей присоединится к беспорядкам, и правительство будет бессильно. А там, где бессильно правительство, свои порядки сможет установить как раз мафия.

Преступный интерес

Глава клана «Коза Ностра» Сеттимо Минео, фото соцсети

В основном, мафия наживается на торговле всевозможными наркотиками. По мнению ряда экспертов, на рынок наркоторговли, как и на любой другой рынок, социальные и политические изменения оказывают большое влияние. Так, в период карантина и страха перед пандемией повышенным спросом будет пользоваться марихуана и героин: запрещённые вещества якобы помогут наркозависимым справиться со стрессом. А вот после снятия режима самоизоляции ожидается резкий скачок спроса на кокаин. Все это мафия легко прогнозирует и подстраивается под новые условия. Так, например, сейчас преступники разносят свой «товар» к изолированным покупателям под видом легальных курьерских служб доставки. Параллельно мафия закупается теми наркотиками, которые в перспективе смогут принести большие деньги.

Но не только наркоторговля кормит мафию. Для мафиозных кланов сейчас наступило золотое время, которое позволяет преступности подминать под себя весь нелегальный бизнес Италии. Так как государство не собирается выделять деньги на поддержку бизнеса, который ранее не облагался налогами, этим активно занимаются кланы. Они финансово поддерживают незащищенных предпринимателей, по сути скупая их бизнес. Сейчас они спасают таких людей от разорения, но потом с каждого такого незарегистрированного супермаркета или кафе будут взимать крупные проценты от прибыли. То есть, эти предприниматели в спокойное время уже будут платить налоги, вот только не государству, а мафии.

Более того, крупные капиталы мафиози позволяли им ещё задолго до карантина инвестировать и в легальный бизнес. Именно по этой причине сейчас мафия располагает всеми средствами, которые необходимы простым гражданам. Так, например, на чёрном рынке Италии, который располагается в даркнете, сицилийские ОПГ уже активно продают медицинские маски, которых нет в аптеках по всему миру. Торговля дефицитным товаром несомненно приносит мафии баснословный доход. А учитывая то, что по совету все той же мафии, магазины, рестораны и аптеки громят простые граждане, именно преступные сети начинают восполнять пробел на рынке: пока магазины восстанавливают, они торгуют всем необходимым.

Босс клана «Ндрангета» Джузеппе Морабито

Однако легальная часть бизнеса мафии также приносит ей и убытки. Многие предприятия временно закрываются из-за карантина, а денег это преступникам очевидно не приносит. Акции многих компаний падают в цене, и поэтому мафиози, как рядовые бизнесмены, теряют финансовые средства, вложенные в легальные предприятия. Тем не менее, государство уже пообещало выделить порядка 340 миллиардов евро на поддержку бизнеса, так что сицилийской организованной преступности не приходится сильно переживать по этому поводу.

А засела мафия в легальных итальянских предприятиях достаточно крепко. Так, например, в 2014 году разразился скандал, связанный с подготовкой и строительством международной выставки Expo-2015, которая должна была состояться в Милане. Миланское окружное управление по борьбе с мафией сообщило о том, что один из крупнейших и самых влиятельных кланов «Ндрангета» участвовал в подрядах по подготовке «Экспо». Помимо этого, мафия инвестирует в строительный и медицинский бизнес, в предприятия, связанные с общественным питанием. Все это позволяет мафии не только зарабатывать, но и отмывать «грязные» деньги, заработанные на торговле наркотиками. Сейчас многие предприятия приостановили свою деятельность, и отмывать финансы стало гораздо труднее.

Судя по всему, сегодня итальянская мафия активно конкурирует с государством за право поддерживать граждан. Вот только государство делает это бескорыстно, хотя и проигрывает по множеству пунктов в этой борьбе. На данный момент правительство Италии рассматривает вопрос поддержки граждан вне зависимости от того, платили эти граждане налоги или нет. Таким образом предпринимается попытка избежать массовых восстаний в южных регионах страны по указке мафии. Помогут ли эти меры перебороть волю преступности, пока не ясно. Официальные представители итальянских властей всерьёз выражают опасения за сохранение демократии в стране.