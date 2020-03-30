Трамп собирается в ближайшее время позвонить и поговорить с Владимиром Путиным

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30 марта 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Д. Трамп, фото: Stefani Reynolds, globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп собирается в ближайшее время позвонить в Москву и поговорить «джентльменом по имени Владимир Путин». Телефонный разговор Трампа с российским лидером Владимиром Путиным должен состояться сегодня, 30 марта, в ближайшее время.

Трамп и Путин обсудят ситуацию с ценами на нефть, торговлю и борьбу с пандемией коронавируса.

По новым данным, на торгах цена фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 8,6%. Стоимость нефти WTI упала на 6,1%. С начала марта цены на нефть упали почти в два раза.

Как объяснил американским СМИ Трамп, он не хочет, чтобы энергетический сектор был уничтожен из-за низких цен на нефть.

Зараженных коронавирусом в мире на 30 марта зафиксировано 741 тысяч 448 человек, скончались 35 тысяч 051 человек.

Выздоровевших 156 тысяч 599 человек. Как отметил Трамп, у России тоже есть большая проблема с вирусом, поэтому он поговорит о ней с Путиным.