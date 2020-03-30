В Грузии вводят комендантский час из-за коронавируса

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30 марта 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Грузия

Грузия. Фото: Pixabay.com

С завтрашнего утра на всей территории Грузии вводится карантинный режим и комендантский час, заявил сегодня на чрезвычайном брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Начиная с 8 часов утра 31 марта на всей территории Грузии вводится карантинный режим и комендантский час, который будет действовать с 21.00 до 6.00. Весь общественный транспорт приостановит работу, а в такси смогут садиться не более двух пассажиров на заднем сидении. Выходить из дома разрешается только в случае крайней необходимости, при этом запрещается собираться больше трех человек, а в магазинах и аптеках следует соблюдать общественную дистанцию. Все граждане должны носить с собой удостоверения личности. Города Тбилиси, Кутаиси, Поти, Зугдиди, Батуми, Рустави – закрыты.

Грузинские власти явно действуют на опережение в расчете предотвратить возможную вспышку эпидемии коронавируса: на сегодняшний день в стране зарегистрировано всего сто случаев заражения COVID-19, и это один из самых низких показателей. Тем не менее, имеющиеся три случая заражения с неустановленным источником заставляют власти действовать именно так.