Англия начала болеть с головы премьер-министра

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30 марта 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели», Валерия Королёва ]

каронавирус в Англии, фото:соцсети

Только под мощным натиском Макрона премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл жёсткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Однако еще совсем недавно политик придерживался совсем другой стратегии.

Эммануэль Макрон был крайне недоволен бездействием британских властей в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Европе. Президент Франции надавил на премьер-министра Великобритании, чтобы тот ввёл ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в своей стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Во Франции были уже готовы к тому, чтобы закрыть въезд в страну с территории Великобритании. После чего к аналогичным мерам прибегли бы остальные страны Европы. Это бы нанесло британской экономике серьёзный урон.

Лондону поставили ультимату, после чего британские власти решили все же закрыть места массового пребывания людей — спортзалы, рестораны, пабы, театры и развлекательные центры.

Глава правительства обязал граждан оставаться дома, поскольку вспышка вируса служит«самой большой угрозой, с какой страна сталкивалась за последние десятилетия».«Пришло время ужесточить меры. Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях», — заявил Джонсон.

В своем обращении глава правительства также сообщил, что власти страны запретили собираться в публичных местах более чем двум лицам.«И я могу заверить вас, что мы будем постоянно контролировать эти ограничения. Мы еще раз посмотрим через три недели и ослабим их, если на то будут видимые причины»

Ранее Джонсон высказался на тему коронавируса. «Это будет распространяться и дальше. Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью: многие семьи, очень многие семьи потеряют близких раньше времени», — подчеркнул премьер. Распространение вируса SARS-CoV-2 он назвал худшим кризисом в области общественного здравоохранения.

В настоящий момент число смертей от вируса в Великобритании превысило 1 тыс. По информации правительства, число подтвержденных случаев заболевания составило 17089.

Страна готовится к тому, что эпидемия достигнет своего пика в ближайшие недели. Власти организовали постройку полевых госпиталей в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере и Кардиффе.Б

Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что его тест на коронавирус дал положительный результат. В видеообращении он заверил, что его состояние нетяжелое и он продолжит работать из дома. Премьер-министр призвал сограждан оставаться дома и поберечь медиков и систему здравоохранения.