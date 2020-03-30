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Кличко предупредил несознательных киевлян о возможной «катастрофе»

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кличко предупредил несознательных киевлян о возможной «катастрофе»
мэр Киева Виталий Кличко, Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com
Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник назвал украинцев, нарушающих карантин, легкомысленными и предупредил их о серьезных последствиях. По его словам, таких людей "ждет большая катастрофа". 
 
Кличко подчеркнул, что угроза заражения коронавирусом в настоящий момент касается абсолютно всех. "Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого еще не дошло", – отметил мэр Киева и напомнил, что "аншлаги" на детских площадках, пикники и шашлыки в лесу являются нарушением предписанного режима обсервации.
 
Градоначальник выразил уверенность в том, что если тусовки и "шатания" не прекратятся, ситуация может стать значительно более серьезной.
ЕТ
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